Kjenner du nokon som fortener ein pris?

Nyheter

12. mars 2020 vart kvardagen snudd på hovudet på grunn av koronaviruspandemien. Frivillige organisasjonar har måtte tenke annleis om deira aktivitetar, arrangement og reiser. Mange organisasjonar har skapt nye tilbod med å for eksempel oppretta Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske kvinners sanitetsforening og LHL hjelpetelefonen Frivillighetens koronalinje for å hjelpe myndigheitene i arbeidet med å svare på spørsmål om korona.

– Dei frivillige organisasjonane har tilpassa seg den nye verkelegheita og bidratt der vi har sett behov. Koronakrisa har vist betydninga av frivilligheita for samfunnet og lokalmiljøa og verdien av samarbeid på tvers av organisasjonar, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Særs mange nordmenn bidrar med frivillig innsats. Over 60 proset av befolkninga har vore frivillig i løpet av det siste året. Nokon gjer likevel ein større innsats enn andre, og dei ynsker Frivillighet Norge å løfte fram med den nasjonale Frivillighetsprisen, skriv dei i eiga pressemelding.

– Frivillighet Norge vil gi frivilligheita eit ansikt når vi kvart år delar ut den nasjonale Frivillighetsprisen. Vinnarane er arbeidsame menneske som står på dag ut og dag inn, utan å spørje om anerkjenning eller lønn. Vi vil løfte desse kvardagsheltane fram. Utan dei stoppar Norge, seier Slotterøy Johnsen.

«Frivillighetsprisen deles ut til enn initiativrik person, lokal foreining eller gruppe som har gjort enn merkverdig innsats for samfunnet rundt seg, og veljast blant nominasjonar frå befolkninga. Vinnaren mottar 50 000 kroner frå Norsk Tipping til et ideelt formål», er ordlyden frå Frivillighet Norge si pressemelding.

Klikk her for å nominere din kandidat.

Frivillige organisasjonar kan no gjennomføre mange av sine aktivitetar, så lenge dei overheld gjeldande råd og anbefalingar om smittevern. Sjølv om større arrangement framleis er avlyst gjennomførast fleire aktivitetar i mindre skala enn normalt.

– Sommaren ville ikkje vore den same utan frivilligheita. Når fleire har feriert heime i Norge til sjøs og til fjells stiller frivillige opp i beredskap for at turen skal vere trygg. Mange har bidratt på ulike sommaraktivitetar for barn og unge. Folk som gir av sin fritid, held liv i lokalsamfunna og er distrikt-Norge sine heltar, fortset Slotterøy Johnsen.

Å vere frivillig på ulike aktivitetar er også givande for dei som gjer ein frivillig innsats.

– For mange er deltaking i frivillige aktivitetar, det store sosiale høgdepunktet på sommaren. Ferien er ikkje like lett for alle. Nokre har ikkje råd til dyre ferieturar, andre er kanskje einsame eller har ikkje nokon å reise på ferie med. Frivilligheit samlar befolkninga og gjev alle moglegheita til gode opplevingar og ei meiningsfylt fritid, seier Slotterøy Johnsen gjennom pressemeldinga.