– Alle prøvene var negative

Nyheter

Havnedirektør Kjell Fagna i Nordfjord Havn IKS forteller at alle ansatte i havneselskapet som har hatt kontakt med personer fra cruiseskipet Seadream I har latt seg teste for covid-19-smitte. Det dreier seg om én person i som er testet i Stryn, og to personer som er testet i Måløy.