– Fikk du med deg disse sakene?

Den mest leste saken på fjt.no siste uke handlet om at en person hadde skadet seg på fjelltur og trengte bistand for å komme seg ned fra fjellet.

Den nest mest leste saken var at en kvinne ble skadet i en kollisjon mellom en el-sparkesykkel og en bil

Den tredje mest leste saken sist uke fortalte om at et helt nytt gatekunstmaleri i Måløy ble utsatt for hærverk

Følgende saker fikk også mange lesere i uka som gikk:

- Streamingen av Elvis-konserten på torget i Måløy

- Rolf Domstein som snudde skuta i Domstein Sjømat AS

- Realityserie gjør opptak på Hornelen

- Folk kjører som om de har stjålet både bil og bensin