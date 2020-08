Gir ut ny veileder som skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre lokale folkeavstemninger på en god måte

Nyheter

Veilederen tar for seg prosessen fra man vedtar å ha en lokal folkeavstemning til den er gjennomført og resultatene skal rapporteres til staten. Formålet er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre slike folkeavstemninger, på en god måte som bidrar til tillit både til prosess og resultat.

Kommuner og fylkeskommuner kan med hjemmel i kommuneloven gjennomføre rådgivende folkeavstemninger om saker som angår egen virksomhet.

I 2017 gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en undersøkelse om lokale folkeavstemninger. Undersøkelsen tok utgangspunkt i folkeavstemninger som ble gjennomført i forbindelse med kommunesammenslåinger. Resultatene viste at de fleste folkeavstemningene ble gjennomført på en god måte, men at utformingen av stemmesedler og bruken av svaralternativer var uheldig i enkelte tilfeller.

Forskerne anbefalte derfor å utarbeide en nasjonal veileder om lokale folkeavstemninger. Det ble også vist til at ni av ti kommuner som har gjennomført folkeavstemning uttrykker et ønske om en veileder på området.

Her kan du lese veilederen