Legg til rett ved hotellet

Bremanger Fjordhotell har betongflytebrygger med gjestekai fint plassert i kommunesenteret Svelgen inst i Nordgulen.

Her er om lag ti båtplassar med moglegheit for straum og vatn. Toalettfasilitetar finn ein på hotellet. Nærleiken til Bremanger Fjordhotell gjer at ein kan nytte seg av hotellet sine fasilitetar. Her finn ein mellom anna kafé, restaurant og leikerom for barn.

