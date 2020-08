Regjeringen forlenger cruiseinnstramninger

Nyheter

Covid-19-utbruddet på Hurtigruten gjorde at regjeringen midlertidig måtte gjøre innstramninger i cruisetrafikken for å stoppe smittespredningen. Skip med flere enn til sammen 100 personer (passasjer og mannskap) om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.



Da reglene om innstramning ble innført mandag 3. august, skulle dette gjelde i minst 14 dager. Regjeringen mener det nå er behov for å forlenge dette i én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø.

– Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.

