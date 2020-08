Halvparten av alle vestlendinger vil ha munnbindkrav på kollektivtransport

Nyheter

Ifølge undersøkelsen vil halvparten av Vestlands befolkning ha munnbindkrav på kollektivtransport og flyreiser, mens omtrent 3 av 10 vil ha munnbindkrav på ferger og båt. På den andre siden av skalaen svarer 18 prosent at de ikke ønsker munnbindkrav noen steder.

– Det blir spennende å se hvilke anbefalinger som kommer. Regjeringen varslet jo forrige uke at det kan bli aktuelt å bruke munnbind i visse situasjoner. Nå som fellesferien er over og skolestart er rett rundt hjørnet, mener jeg det er høyt sannsynlig at det blir anbefalt å bruke munnbind, i hvert fall på kollektivtransporten slik som det har blitt i Danmark, forteller daglig leder i Farmasiet, Hans Kristian Furuseth.

1 av 5 vestlendinger vil nekte å bruke munnbind

Det har vært en ekstrem munnbindetterspørsel som følge av en ny korona-oppblomstring i Norge, men ikke alle er like positive til bruk av munnbind. Dersom myndighetene den 14. august anbefaler bruken av munnbind eller kommer med påbud om det, svarer 18 prosent av vestlendinger at de vil nekte å ta det i bruk, mot et landsgjennomsnitt på 17 prosent.

– Dette er en betydelig andel, og noe jeg selvsagt håper endrer seg dersom en anbefaling eller påbud skulle komme. Bruk av munnbind har sine fordeler, spesielt i situasjoner hvor det er trangt om plassen, som for eksempel på bussene i storbyene. Heldigvis svarer 3 av 4 vestlendinger i denne undersøkelsen at de planlegger å bruke munnbind dersom det blir anbefalt eller påbudt, sier Furuseth.

Redd for at folk skal senke skuldrene

Videre viser undersøkelsen at 40 prosent av vestlendinger er bekymret for at folk stopper å bry seg om avstand dersom munnbind blir påbudt og brukt. I tillegg mener 3 av 10 at det er irriterende eller plagsomt å bruke munnbind. Det finnes også enkelte vestlendinger som mener at munnbind kan gjøre det enklere for kriminelle å gjemme seg bak en maske (10 %), at munnbind vil få folk til å føle seg ensomme (10 %), og at det ødelegger utseendet (4 %).

– Det er forståelig at noen har bekymringer knyttet til bruk av munnbind. Samtidig ser vi at de aller fleste vil bruke munnbind dersom det blir anbefalt eller påbudt, og det er tydelig at vestlendinger flest venter på mer detaljerte råd fra regjeringen, forklarer Furuseth.

– Trenger ikke være redd for å gå tom

Ekstremsalget som apotekene opplevde forrige uke kan ifølge Furuseth mangedobles dersom det kommer strengere anbefaling eller påbud den 14. august. På det meste solgte Farmasiet forrige uke 50.000 munnbind i timen. Det vil si 14 i sekundet, og 850 i minuttet.

Undersøkelsen avslører at så mye som 3 av 10 vestlendinger er bekymret for at munnbind skal bli en mangelvare.

– Tilgangen til munnbind skal man ikke trenge å bekymre seg for. Jeg er sikker på at apotekene har store partier på vei inn for å dekke etterspørselen. Selv får vi inn over 700.000 nye munnbind denne uken. I tillegg har hånddesinfeksjonssalget tidoblet seg fra forrige uke, så det tyder på at nordmenn flest fortsatt er påpasselige med de forebyggende tiltakene som FHI har kommet med, forteller Furuseth og legger til:

– Det er viktig at vi alle følger retningslinjene som kommer fra FHI rundt bruk av munnbind og andre smitteforebyggende tiltak. Uavhengig av anbefalinger eller krav fra myndighetene bør vi fortsette med å rengjøre hendene ofte, og holde god avstand.