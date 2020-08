Kjem med oppfordring til foreldre og dyreeigarar

Nyheter

– Det er flott at det er mykje aktivitet kring turløypa og Polljavatnet for tida. Den auka aktiviteten gjer at vi alle må tenke oss litt ekstra om, både med tanke på smittevern og trivsel, skriv Velkommen til Deknepollen på si Facebook-side.

Den nye badebrygga har blitt så populær at det har blitt innført badereglar for auka tryggleik Det nye stupetårnet på Dalsneset i Deknepollen har på kort tid blitt så populært, og besøkt av så mange, små og store, at ein no innfører badereglar for området.

Der heiter det vidare at foreldre må passe godt på barna sine og hundeeigarar må sikre at ein ikkje skremmer dei som er litt engstelege for dei firbeinte vennane våre, til dømes ved ikkje å late hundar stå festa åleine på flytebrua.

– Det er såpass trongt på flytebrua at det er viktig å ta omsyn til kvarandre, skriv Velkommen til Deknepollen.