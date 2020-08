Sunniva var første passasjer i land

– For meg gjer båtruta at det blir enklare å kome seg heim i helgane

Sunniva Leikanger var første passasjer i land på Stadlandet. At studenten også var den einaste passasjeren på den aller første overfarten fekk berre legg ein minimal dempar på gleda over at ruta mellom Ålesund og Stadlandet no er oppe og gå.