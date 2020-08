Fire fiskere berget seg i land etter at nybygd fiskebåt kantret

Den ett år gamle fiskebåten «Havstein» fra Fosnavåg kantret under makrellfiske med not i Syltefjorden i Vanylven tidlig fredag morgen. Alle fire som var om bord har det bra, og klarte selv å berge seg over i en annen båt.