Fylkesmannen gjer om kommunen sitt vedtak og seier nei til fritidsbustaden i strandsona

Fylkesmannen i Vestland klaga på Kinn kommune sitt vedtak om dispenasjon og løyve til ein fritidsbustad som dei meiner er bygd utan løyve i strandsona i eit område som er avsett til naustområde på Husevågøy. No avgjer ein settefylkesmann at klagen vert tatt til følge og at kommunen sitt vedtak gjerast om.