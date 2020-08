Nå kan en ikke bruke unnskyldningen om at en har glemt hundeposen lenger

Nyheter

På området er det satt opp et hundeposestativ med gratis hundeposer. Her er det også en søppelbøtte i umiddelbar nærhet. Håpet er at dette skal anspore hundeeierne til å plukke opp.

Fortviler over tilstanden på det populære friluftsområdet – Vi er rett og slett «drittlei» Ståle Tennebø er medlem i Måløy Frisbeeklubb Vinglehysa, og er en av mange som bruker friluftsområdet på Moldøen i Måløy. Han fortviler over hundeeiere som bidrar til å forsøple stedet.

Det er TiksPacs som leverer stativet. Selskapet har et kommunekonsept er stasjoner med nedbrytbare hundeposer der det eneste kommunen trenger å gjøre, er å bestille posene og etterfylle stasjonene.

Konseptet muliggjøres av lokale selskap som ved å eksponere varemerket sitt, bidrar til å holde nærområdet rent. Og også på stativet i Måløy kan vi se lokale bedrifter som støtter opp.

På Facebook kommenterer enkelte akkurat poenget med at det nå ikke er noen unnskyldning, her står utstyret klart til å rydde opp etter kjæledyret.