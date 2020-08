Roser kommunen for å ha satt fart på prosessen

Snart klare til å sette spaden i jorda for en etterlengtet byutvikling

– Det er et stort trykk fra unge som vil bygge i Måløy, og da er det synd at stedet ikke har tomter klare. Det problemet ønsker vi å bidra til å løse gjennom tomtefeltet vi skal bygge i Gate 8, sier Kent Rune Bugjerde i UNU AS.