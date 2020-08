– Å fylle på kompetanse hos eigne tilsette er den sikraste arbeidskrafta

Nyheter

– Fleire bedrifter slit med rekruttering av fagskule-/høgskuletilsette og ønsker at fagarbeidarane deira skal kunne bygge på med høgare utdanning. No kan dette realiserast lokalt, der ein slepp å reise vekk for å ta denne utdanninga, noko som kan vere vanskeleg for etablerte familiefolk, seier Bjørlo.