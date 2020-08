Flere kommuner innskrenker nå allemannsretten etter at en lovendring gjorde det mulig

Nyheter

Stad kommune har allerede gjort tiltaket og det kunne de gjøre på grunn av en endring i Friluftsloven som fra 19. juni har gitt kommunene myndighet til å innskrenke allemannsretten.

VG har kontaktet alle Norges 356 kommuner for å høre om de har innskrenket allemannsretten etter lovendringen. 194 kommunene har svart og i tillegg til Stad kommune, har også Nome og Hasvik kommuner benyttet seg av muligheten.

VG har også fått vite at minst fire andre kommuner, Vågan, Vestvågøy, Moskenes og Dønna vurderer å gjøre det samme. Andre kommuner understreker at lovendringen er alt for fersk. Og grunnet sommerferieavvikling har mange kommuner fortsatt ikke drøftet om de vil benytte seg av lovendringen eller ikke.

– Vi er bekymret for en dominoeffekt der flere og flere kommuner vil innføre begrensninger i allemannsretten som vil gjøre det vanskeligere å utøve friluftslivet, sier Anne-Mari Planke, leder for natur og friluftsliv ved Den Norske Turistforening (DNT) til VG.