Fikk du med deg disse sakene i uka som gikk?

Flest ville lese om den nybygde fiskebåten som kantret i vindstille og strålende sol

Nyheten om at en helt nybygd fiskebåt kantret i Syltefjorden ble saken som ble mest lest i uka som gikk. Generelt var det hendelsesnyheter og politisaker som ble mest lest.