No kan du prøve å ta Stad-knappen

Nyheter

Inspirert av kommunevåpenet til Stad, som er sett saman av St. Sunniva og fjordhesten, har tre aktørar gått saman og lagd Stad-knappen.

Desse aktørane er vikingsenteret Sagastad, Klosterbåten, som fraktar turistar til den heilage øya Selja, og Norsk Fjordhestsenter. Ein kan få kjøpt fellesbillett til alle desse tre aktivitetane, og når ein har besøkt desse stadane innanfor opningstida vil ein få ein premie.

Bakgrunnen for dette er at aktørane meiner at når ein har vore innom desse stadane har ein lært den grunnleggande historia om den nye kommunen. Aktørane håpar med dette å få flest mogleg tilreisande og fastbuande i regionen til å besøke desse reisemåla.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.