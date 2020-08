Politi og Røde Kors måtte hjelpe to personer på tur som ikke fant veien tilbake

Nyheter

Hendelsen skjedde ved Sørehjelmsvatnet ved Svelgen i Bremanger.

- To personer har vært ute og gått i fjellet, og finner ikke veien tilbake til teltet ved Søre Hjelmevatnet. De har også med seg en hund, opplyser politiet.

Tre personer fra lokalt Røde Kors kom til for å bistå.

Letemannskapene hadde kjent posisjon på personene, og Røde Kors mente at det vil ta en times tid å ta seg frem til dem.

Politiet opplyser også at personene selv har sagt at de ikke er skadet, men at de er noe kalde, og at hunden muligens har en skade i poten.

Mens redningsoppdraget foregikk hadde AMK og politi jevnlig kontakt per telefon med turgåerne.