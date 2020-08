Strømbrudd på nordlige deler av øya

- Vi hørte et høyt smell og kjente bakken riste

Fjordenes Tidende har fått meldinger fra flere beboere på Raudeberg om at strømmen forsvant cirka klokken 18.40 i kveld, rett etter at flere hadde hørt et høyt smell. Strømmen var borte i cirka 40 minutter, men er nå kommet tilbake.