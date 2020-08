Omstrukturering av arbeidsplassen har gitt suksess for familiebedrifta

– Jeg tror ikke vi ønsker å bli større. Vi er lykkeligere som små

2018 ble et vendepunkt for Dag Arne Kvamme. Litt for mange baller i lufta og en markedsgeografi som gikk på helsa løs, gjorde at glassmesteren tok et steg tilbake og omstrukturerte drifta. Nå blomstrer familiebedriften som aldri før.