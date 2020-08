Forsikret om at han jobber med å få oppstartsmidler til skipstunnelen inn på neste års statsbudsjett

Nyheter

Det var i et møte med Styringsgruppa for Stad skipstunnel, ved styreleder Rolf Domstein og Randi Humborstad, samt ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, at samferdselsminister Knut Arild Hareide forsikret om at han jobber med å få på plass oppstartsbevilgningen til skipstunnelen i neste års statsbudsjett.