Opnar 4. september

HV-sjefen skal klippe snora når veteranane inviterer til offisiell opning av utstillinga over Tysklandsbrigaden

Fredag 4. september blir det offisiell opning av visningssenteret over historia til Tysklandsbrigaden i Måløyraidsenteret sin fjerde etasje. Oberstløytnant Knut Are Bakke, sjef for HV11, skal stå for den offisielle opninga