– Desse tala viser at ein ikkje skal sjå seg blind på SSB sine framskrivingar av folketalet

Nyheter

Nye tal lagt fram av SSB i dag, viser at både Gloppen, Stryn og Stad kommune har folketalsvekst i 2. kvartal 2020, og for heile 2020 så langt. Samla folketalsvekst for Nordfjord (Stryn, Gloppen, Stad og deler av Bremanger og Kinn) er på 32 personar i 2. kvartal 2020.