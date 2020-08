Nyheter

– Vi har i sommar vore på ei effektiv og grundig virtuell reise gjennom fylket vårt – 43 kommunar på 43 dagar. Vi har sett bilete av fjord og fjell, kafear, strender og utkikkspunkt. Reisa vart til gjennom tekst, foto og video frå kommunane, og ikkje minst eit stort engasjement frå publikum, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

– Kampanjen har vore ein stor suksess! Folk er tydeleg stolte over stadane dei kjem frå og har delt turtips og bilete. Dei daglege postane på Facebook har blitt delt flittig vidare, fleire av dei over hundre gonger. Frå statistikken kan vi sjå at postane har nådd store delar av innbyggarane i Vestland, og vi veit at folk har nytta tipsa i ferien sin, seier fylkesordførar Jon Askeland, som sjølv var innom fleire av kommunane i sommar og slik snakkar av eigen erfaring.

Jettegryter, øyhopping og dykking

– Vi har fått tips om jettegryter på Rullestad i Etne og om surfing og strandliv i Hoddevika, Ervika og på Seljesanden i Stad. Og kven treng vel å reise til Hellas for å hoppe mellom øyer, når ein kan gjere det i Fitjar eller Solund?, skriv dei vidare i pressemeldinga.

Fylkeskommunen har trekt ut fem vinnarar blant alle som har kommentert på kampanjen gjennom sommaren. Dei får kvart sitt gåvekort pålydande 3000 kr, frå ein valfri butikk som sel tur- og friluftsutstyr.

Får turutstyr for 3000 kr

Vinnarane, som vil bli kontakta, er: