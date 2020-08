– De som har vært i nærkontakt, vil bli kontaktet

Nyheter

– Det gjøres smittesporing på nærkontakter ut i fra historien vi får fra den som er syk. Vi kontakter de som skal i karantene, informerer kommuneoverlegen.

Ein person i Måløy er smitta av korona Ein person som er busett i Måløy har fått påvist korona-smitte i dag, fredag. Det stadfestar kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Men siden den smittede forrige lørdag tok del i et større privat selskap, anbefaler Dale at de som var tilstede i selskapet tenker seg om hvor de har vært siden.

– Om vi ikke får alle i karantene nå, er det ikke dumt om en holder seg i ro, sier Dale.

Oppmodar alle som har vore i nærkontakt om å halde seg heime denne helga Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, oppmodar alle som har vore i nærkontakt med den smitta personen i Måløy om å halde seg heime i karantene før dei får testa seg.

– Det er viktig at hvis en er i tvil, at en i hvert fall holder seg i ro. Men er man ikke syk, skal det ikke være noe å bekymre seg over. Og vi vil etter hvert få bedre og bedre oversikt.

Situasjonen vil derimot endre seg, dersom det dukker opp nye positive svar på prøver underveis, sier kommuneoverlegen.

– Hvis vi får nye positive prøvesvar underveis, må vi starte på enda flere nærkontakter.

– Kan en si noe om hva slags privat selskap det er snakk om?

– De som trenger å vite hva slags arrangement det er, de vet hva slags arrangement det er, sier Dale.

I følge informasjon han har fått, skal det være snakk om at mellom 55-60 gjester var tilstede i selskapet.

Kommuneoverlegen har ingen grunn til å tro at de som har arrangert det private selskapet har brutt noen regler.