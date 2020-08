Ein person i Måløy er smitta av korona

Nyheter

Dermed er den første personen som bur i nordre del av Kinn kommune smitta av korona.

Dale seier at personen truleg har fått smitten av eit nært familiemedlem som har hatt smitten med seg frå byen der vedkommande går på skule. Denne personen som er student har blitt smitta i løpet av fadderveka i Bergen.

Fjordenes Tidende er kjent med at begge desse personane var med på eit større privat selskap på Vågsøy sist laurdag der fleire titals personar var samla.

Dale seier at dette er dei kjent med og at det no blir jobba intenst med å kartlegge kven som har hatt kontakt med kven, og at personar som kan vere utsette for smitte blir testa.

– Vi har namneliste på alle som var i dette selskapet sist laurdag. Men aller først er vi i gang med å kartlegge kven som har vore i kontakt med kven. I dag er det testa sju personar som har vore i nærkontakt med dei to som har fått påvist koronasmitte og som er i familie med kvarandre.

Dale fortel at den vaksne personen bad om å få bli testa på grunn av at han hadde lettare luftveginfeksjonar. Når han vart testa så viste dei ikkje at studenten, som kom frå Bergen sist helg og som vart sjuk mandagen etter dette selskapet, var smitta.

– Først etter at denne personen vart testa og resultatet vart kjent i dag, fredag, så vart det kjent at studenten som er i nær familie også hadde fått påvist smitte, seier Dale.

Han oppmodar alle som har vore i nærkontakt om å halde seg heime i karantene. Og med nærkontakt så meiner Dale:

– Den eller dei som har vore mindre enn to meter frå personane som er smitta i meir enn 15 minuttar, eller som har vore i direkte nærkontakt må gå i karantene. Og skulle nokon av desse merke at dei blir sjuke så må dei gå i isolasjon, seier kommuneoverlegen.

Over helga vil det bli ei utstrekt testing av personar som kan ha vore i nærkontakt, seier Dale.

Men enn så lenge må alle som har vore i kontakt eller som har vore i dette private selskapet vere forsiktige.