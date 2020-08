En person har testet positivt på koronasmitte etter utenlandsreise

Nyheter

– Vi har fått en positiv korona-prøve i Kinn, bekrefter smittevernoverlege Jan Helge Dale til Firdaposten.

Mannen jobber i helsetjenesten og valgte å teste seg etter å ha kommet hjem fra et land som på det tidspunktet var grønt.

Første prøve var negativ, men på en ny prøve testet han positivt på covid-19.

– I og med at han hadde vært på reise og hatt symptomer tidligere, så testa vi på nytt, og den prøven fikk vi svar på i går. Den var positiv, sier Dale til Firdaposten.

Vedkommende har ikke vært på jobb etter å ha returnert til hjemplassen.

Til Firdaposten opplyser Dale at mannen har hatt avgrensa med nærkontakt etter å ha returnert fra utlandet, og at de allerede har fått svar på korona-prøvene til de han har vært i kontakt med her lokalt. Prøvene har så langt vært negative.