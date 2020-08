Klare til å vokse seg enda større i ny og topp moderne hall

Nyheter

To nye groper som kan heises inntil 2,7 meter over gulvet, fire nye stortrampoliner, skumgrop, en 18 meter lang fast-track tumblingbane, egen sal for frittstående, projektor og filmutstyr. Dette er det nye utstyret som vil gjøre turnhverdagen lettere for både trenere og utøvere i den nye turnhallen i Deknepollen.