- Utbrotet i Måløy er ei viktig påminning

Nyheter

Teigen tykkjer det er leit at det er påvist nye smittetilfelle i Kinn kommune. Likevel er han ikkje så veldig overraska:

– Det har heile tida vore sagt at det vil komme ei smittebølgje nummer to no i haust. Og det er vel det vi ser no i heile Europa, seier Teigen.

Ein person i Måløy er smitta av korona Ein person som er busett i Måløy har fått påvist korona-smitte i dag, fredag. Det stadfestar kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Han trur at mange har blitt sløve etter at tala på smitta personar gjekk ned i vår og tidleg i sommar.

– Mange av oss har kanskje vore mindre flinke med å halde avstand etter kvart som det ser ut til at det har blitt kontroll på spreiing av smitte. Det at folk har fleire private samkomer og at utelivet har starta opp igjen, så er det ikkje uventa at det kan bli ei ny smittebølgje, seier Teigen.

Han oppmodar no alle innbyggarane om å ta smittefaren på alvor.

– Vi må unngå nærkontakt. Vi må følgje råda til styresmaktene om hygiene og vere ekstra forsiktige med arrangement der det er servert alkohol. Det er ikkje utan grunn at det er lagt ned forbod mot servering og sal av alkohol etter midnatt. I den grad vi samlast fleire, så må vi vere ekstra nøye med avstand, spesielt no når det er påvist smitte i denne delen av Kinn kommune, seier Teigen.

På spørsmål om kommunen no set i verk ekstra tiltak, så seier Teigen at dei prøver så langt det er mogleg å unngå å reise og møtast fysisk i den grad det er mogleg.

– Kommuneoverlegen og helsestyresmaktene vurderer til ei kvar tid kva om det er nødvendig å sette i verk ekstra tiltak opp mot smitte utover det som er nasjonale retningslinjer, seier Teigen.

Oppmodar alle som har vore i nærkontakt om å halde seg heime denne helga Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, oppmodar alle som har vore i nærkontakt med den smitta personen i Måløy om å halde seg heime i karantene før dei får testa seg.

Han seier at ut frå situasjonen som er no så er det bestemt at kommunestyremøtet som skal vere i Kinn kommune 5. september blir flytta frå kommunestyresalen på rådhuset i Måløy til Flora samfunnshus fordi det der er eit større lokale.

– Det vil ikkje vere forsvarleg å gjennomføre dette møtet med så mange personar i kommunestyresalen i Måløy, seier Teigen.

Det klokkeklare rådet frå Teigen etter utbrotet av covid-19 som er påvist på to personar i Måløy som er i nær familie er at alle må vere ekstra forsiktige med nærkontakt, og at alle føl råd som helsestyresmaktene kjem med.

– Vi vil følgje situasjonen nøye. Dette er som sagt ei viktig påminning og ein vekkjar til oss alle. Vi må alle skjerpe oss og bli like flinke med avstand og hygiene som vi alle var i vår, seier ordføraren i Kinn kommune.