Dette frykter nordmenn mest på veien, og slik unngår du det

Nyheter

En en pressemelding, kommer dekkekspert i Nokian Tyres, Kjetil Røssel, med noen viktige råd og oppfordringer til sommerbilistene.

I en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Nokian Tyres svarer fire av ti nordmenn at mobilbruk er den vanligste feilen vi gjør på veien. På en god andreplass frykter vi andre bilister, etterfulgt av navigasjon og leting etter ting i bilen. Røssel er dessverre ikke overrasket over at mobilbruk kommer øverst på listen.

– Hvert år forårsaker mobilbruk hundrevis av uhell og ulykker på norske veier, og det skjer gjerne når man er alene i bilen. Heldigvis reiser mange på bilferie sammen med familie og venner i år, så da har man ingen unnskyldning for å ikke overlate teksting og Google Maps til sidemannen, oppfordrer han.

Menneskelige feil er vanligst

Undersøkelsen, som ble gjennomført i februar-mars i år med rundt 1000 respondenter, viser at det ikke bare er mobilbruk nordmenn frykter bak rattet. Forbikjøring nevnes også av 43% som en av de største risikoene på veien i sommer, og høy hastighet og vannplaning følger hakk i hæl.

‒ Som undersøkelsen viser er alle de tingene vi frykter mest på veien i sommer menneskerelatert, og ofte knyttet til at man vil fort frem til reisemålet. Jeg vil råde til å heller ta seg en ekstra pause når man skal sjekke kartet eller finne frem det man trenger i baksetet. Dette kan være livsfarlig å gjøre i fart, sier Røssel og legger til:

‒ Kjører man et saktegående kjøretøy, som en bobil eller campingvogn, bør man være ekstra observant på forbikjøringer fra bilister bak seg. Det greieste er som regel bare å slippe de forbi når muligheten byr seg, sier Røssel.

Ifølge Statens Vegvesen kom 42 av 110 dødsfall på veiene i fjor som en følge av møteulykker.

Unngå stress med god planlegging

For å spare tid og unødvendig stress på veien, bør man forberede seg godt. Det trenger heldigvis ikke å ta lang tid. Planlegger man ruten på forhånd, sjekker værmeldingen og tar en kjapp kontroll av bil og dekk, er det meste gjort.

‒ Det viktigste å sjekke er at du har god nok mønsterdybde og riktig luft i dekkene, samt at lys og bremser fungerer som det skal. Dette kan man sjekke relativt enkelt på en bensinstasjon. Husk at hvis bilen er pakket med mer enn det man kjører med til vanlig, kan det være greit med litt ekstra luft. På de fleste biler kan du sjekke anbefaling fra bilprodusenten i drivstoffslokket, sier dekkeksperten.

‒ Og selv om lovlig mønsterdybde på dekkene er 1,6mm, anbefaler Nokian Tyres minimum 4mm i dybde, legger han til.

*Undersøkelsen ble utført av YouGov i februar-mars 2020 med et representativt utvalg på omtrent 1000 personer.