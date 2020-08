Meiner konsesjonen for vindkraftverket ikkje kan vurderast

Nyheter

– Først må resultata frå etterundersøkingane av verknader på fugletrekk ligge føre, slik at behovet for avbøtande tiltak kan bli klarlagt, og ein kan finne ut om dei let seg gjennomføre. Behovet for forlenging av fristen for idriftsetting er ikkje konkret grunngitt. Dersom fristen skal forlengast må det klart føresetjast at driftsperioden for anlegget ikkje skal aukast, står det i brevet.