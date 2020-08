Nærmere 40 personer er nå i karantene

Nyheter

Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, sier til Fjordenes Tidende at det er snakk om 40 personer, pluss-minus, som nå er i karantene etter at to personer i Måløy testet positivt før helgen.

Ein person i Måløy er smitta av korona Ein person som er busett i Måløy fekk påvist korona-smitte fredag. Det stadfestar kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale overfor Fjordenes Tidende.

Selv om første gruppe av nærkontakter alle har testet negativt på covid-19, skal de fremdeles overholde karantenetiden på ti dager, sier kommuneoverlegen.

- Negativ test fritar ikke for karantene, understreker Dale til Fjordenes Tidende.

Dale sier det blir gjort en fortløpende vurdering på om personer som har testet negativt skal testes på nytt.

Dette avhenger blant annet av resultatene etter testing av den andre gruppen med nærkontakter på mandag, eller hvis noen skulle få symptomer.