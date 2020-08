Skular må kutte på grunn av koronautgifter

Nyheter

Fleire skular har heller ikkje råd til å kjøpe inn nye skulebøker, skriv Klassekampen.

Det er spesielt utgifter til smittevernutstyr og ekstra bemanning for å hindre smittefare som belastar allereie stramme skulebudsjett.

I Trondheim kommune har skulane fått beskjed om at dei ekstra utgiftene på grunn av koronatiltaka må dekkjast inn over det ordinære budsjettet.

I Kristiansand er så langt fire lærarstillingar på to skular vorte kutta, medan i Stavanger er det varsla eit kutt på 123 millionar kroner i skule- og barnehagesektoren.

Leiaren i utdanningsforbundet Steffen Handal er alvorleg bekymra for tida framover og seier han er ekstra uroleg for at dei sårbare elevane endå ein gong blir ramma.

Regjeringa har lova at alle ekstra koronautgifter skal kompenserast, men i mange kommunar er meirutgiftene ikkje fullt dekte, skriv avisa.