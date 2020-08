Avlyser større næringslivtreff på grunn av koronasituasjonen

Nyheter

– Vi er svært lei oss for at den planlagte fellessamlinga for næringslivet i Florø og Måløy i morgen må utsettes. Ettersom det pr. nå er en uavklart smittesituasjon i Måløy, og at flere skal testes for covid-19 i dag, så råder smittevernoverlegen i Kinn oss til å ikke gjennomføre arrangementet i morgen.