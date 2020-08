Tidenes båtsommer ble tidenes travleste

Nyheter

«Aldri før i selskapets 129 år lange historier har redningsskøytene utført flere oppdrag enn i sommer, hvor Redningsselskapets mannskaper har reddet 18 liv fra å drukne på sjøen», skriver Redningsselskapet i en pressemelding.

Fra mai til dags dato har Redningsselskapets 52 redningsskøyter utført over 4 600 oppdrag, Størst er økningen i antall oppdrag direkte rettet mot fritidsbåter, hvor statistikken viser en økning på over 30 % fra i fjor på landsbasis.

Historisk høy trafikk i Oslofjorden

Allerede i begynnelsen av mai kunne Redningsselskapets mannskaper melde om oppdragstall som lå 3-4 uker forut for det som er vanlig. En måned senere førte sol og rekordvarme til at trafikken på sjøen økte ytterligere. I juni opplevde redningsskøytene i Oslofjorden en økning i antall oppdrag på 80 % sett i forhold til i fjor.

Korona-pandemien førte ikke bare til stor trafikk på sjøen. Den flyttet også trafikk fra øst til vest. Noe som førte til oppdragsøkning for de fleste redningsskøyter på vestsiden av Oslofjorden, sett i forhold til i fjor. I Kragerø hadde redningsskøyta i juli hele 130 oppdrag. Og i Arendal, hos skipsfører Torjus Sundsdal på redningsskøyta «Inge Steensland», har det tidvis vært tett mellom båtene.

— Trafikken har økt betraktelig. Tidligere var det enten fullt i havnene eller ute på sjøen, hvor folk var i transitt. I år har havnene vært stapp fulle og det er som en motorvei mellom byene her nede på Sørlandet. Så i år har det vært båter over alt, og det er spesielt, sier Sundsdal.

Grunnstøtinger, brann og manglende kunnskap

Den økte mengden med oppdrag rettet mot fritidsbåter gjelder først og fremst for Oslofjorden. Men også i resten av landet har det vært stor aktivitet på sjøen.



Den største enkeltstående ulykkesårsaken – som i fjor – er grunnstøtinger, men oppdrags-økningen har vært mindre enn tidligere år. Brann-relaterte oppdrag fortsetter å øke, men det som øker mest er fremdriftshavarier. I tillegg kunne mye annet også ha gått galt skal vi tro skipsfører Sundsdal.

— Det som ikke er så positivt er at det er veldig mye rar kjøring. Det kan virke som om folk har fått seg båt i en hast – men ikke tatt seg tid til å sette seg inn i grunnleggende sjøveis- og vikepliktsregler på sjøen. Ut fra hvordan noen har kjørt her ute, så vil jeg si at det er en del flaks at vi ikke har hatt flere alvorlige hendelser i sommer.

18 liv reddet – over 10 000 har fått hjelp

Totalt har Redningsselskapets mannskaper i sommer reddet 18 mennesker fra å omkomme på sjøen. Det er åtte flere personer enn i samme periode i fjor. Åtte av disse personene ble reddet av redningsskøyta RS «Horn Stayer» utenfor Skjærhalden i begynnelsen av juli.

I tillegg har over 10 000 mennesker fått den assistansen og hjelpen de trengte. Via Redningsselskapets servicetelefon – 02016 og i møte med Redningsselskapets frivillige og fast ansatt mannskaper.

— Vi visste tidlig at dette kom til å bli tidenes båtsommer. Vi hadde forberedt oss godt og var klar over at rekordmange ville benytte sjøen til ferie og fritid denne sommeren. En god del for aller første gang. I så måte er det utrolig fint å stå her nå, på den andre siden av sommeren, vel vitende om at vi i år har unngått mange av de aller alvorligste ulykkene er tilfredsstillende og sier også noe om gode holdninger hos båtfolket, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

Her er en oversikt over oppdragene de siste månedene: