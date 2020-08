– Denne avtalen handler om å løfte hele kommunen

Nyheter

– Vi ble ikke enige med Senterpartiet om budsjettet i vår. Budsjettet er det viktigste styringsverktøyet for en kommune, og vi i Arbeiderpartiet har følt at vi ikke har fått gjennomført de vedtakene vi ønsker for kommunen. Dette handler om å løfte hele kommunen, innledet ordfører Ola Teigen i kveldens hasteinnkalte pressekonferanse, som ble arrangert som et videomøte mellom Florø og Måløy.