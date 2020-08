Stiller spørsmål ved tryggleiken

– I dag er buforholda slik at mange meiner det ikkje er greitt å bu i bygget

Stadlandet pensjonistlag oppmodar eldrerådet i Stad om å sørge for at det snarast blir utarbeidd ein heilskapleg helse- og omsorgsplan for kommunen, slik et ein kan få tilskot til fornying av Stadlandet eldretun.