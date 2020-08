– Om det er lovleg, det skal vi sjekke opp. Men at det er simpelt, det er heilt sikkert

Nyheter

– Eg legg meg ikkje borti innhaldet i det nye samarbeidet, men eg er djupt sjokkert over måten dei behandlar varaordføraren på. Dette er ein varaordførar frå Vågsøy, ei kvinne, som også er ny i politikken. Dette fortel meg om eit kvinnesyn som berre er for festtalane, for når det kjem til realitetane, verker det som dei er villige til å gjere kva som helst. Og det partiet eg ville trudd minst ville vere med på noko slikt er Ap. Men der tok eg feil, seier Myklebust til Fjordenes Tidende.