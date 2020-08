Leitar framleis etter nokon som vil ta over

– Vi må finne ei løysing som gjer at butikken kan drive vidare, det er det viktigaste

Dagleg leiar ved Møbelringen på Åheim, Kåre Aarskog, har framleis ikkje fått respons frå nokon som ynskjer å ta over drifta av butikken. No vurderer han å gå motsett veg for å sikre vidare drift.