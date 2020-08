Det ble fort dyrt for sjåfør med overlast - og ugyldig bombrikke

Nyheter

Statens vegvesen hadde i dag kontroll på Kjøs.

En sjåfør hadde 1700 kilo for mye last på boggien på bilen sin og måtte laste av før han fikk kjøre videre. Bileieren fikk 5150 kroner i gebyr for overlasten. I tillegg manglet bilen gyldig bombrikke. For dette fikk bileieren 8000 kroner i bot.

Ellers måtte fire sjåfører fjerne gjenstander i frontruta før de fikk kjøre videre, og to sjåfører måtte sikre lasten før de fikk kjøre fra kontrollplassen.

En sjåfør måtte korte inn vogntoget til lovlig lengde før han kunne kjøre videre. En annen sjåfør må på verksted med bilen sin da han hadde feil på bremsene.

En lastebil sjåfør fikk mangel på tilhengeren da boltene i svingkransen var løse, og en sjåfør fikk bruksforbud da underkjøringshinderet ikke var etter regelverket.