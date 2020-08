Pandemien rokkar ikkje ved stortingsvalet

Nyheter

Det har blitt sett ned ei eiga arbeidsgruppe i kommunal- og fornyingsdepartementet som skal sjå på korleis stortingsvalet for neste år skal gjennomførast, melder NRK.

– Vi veit jo ikkje korleis situasjonen er. Det kan vere betre eller det kan vere verre, seier kommunal- og fornyingsminister Nikolai Astrup til NRK.

To ting det har vorte spekulert om, kan likevel avfeiast allereie no, understrekar Astrup: Det blir ikkje stemming på nett, og det blir inga utsetjing av valet.

Elektroniske val vart rådd mot av vallovutvalet, som i sommar leverte innstillinga si til ny vallov. Utvalet tilrådde likevel å opne for utsetjing av val på grunn av hendingar som naturkatastrofar, terrorangrep eller andre ekstraordinære hendingar.

Det må likevel gjerast ei grunnlovsendring for å opne for utsetjing, og den endringa kan berre gjerast over to stortingsperiodar og dermed tidlegast vere gjeldande til valet i 2025.