– Vi samarbeider med Arbeiderpartiet og Venstre for å få kommunen «på sporet»

– Vi i Høyre har sagt ja til et samarbeid som vi har blitt invitert inn i. Det har vi gjort for å få Kinn kommune mer «på sporet» enn det kommunen er i dag. Det er jo forhåpentligvis målet for alle som er med i lokalpolitikken, å gjøre ting best mulig for flest mulig av innbyggerne i kommunen, sier gruppeleder i Kinn Høyre, Morten Hagen, til Fjordenes Tidende.