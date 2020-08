– Eg trur det var mange som fekk seg ei aha-oppleving

Nyheter

– Då vi sat og diskuterte i mars var vi usikre på om det kom til å bli noko reiselivsverksemd, og om det då var nødvendig å ha folk på turistinformasjonen i det heile tatt. Vi såg eigentleg for oss at vi heller kunne ha ein digital sommar, der vi delte bilete for å byggje opp turismen til neste år, forklarar Myrheim.