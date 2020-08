– Ideen vår er å tilby leiligheter som passer til alt fra førstegangskjøpere til eldre

Nyheter

– Ideen vår er å bygge leiligheter som er så rimelige at de passer for alt fra førstegangskjøpere til eldre som vil ut av store hus med store hager, og vil ha alt på ett plan. Det vil jo være bra for eldre personer om det er mulig å flytte til en lettstelt leilighet uten å måtte sette seg i milliongjeld, sier Andreas Runderheim.