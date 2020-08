Forlangar lågare prisar og større container

Nyheter

Innbyggjaraen som også hadde såkalla sekundær bustad fram til årskiftet, har no fått dette omgjort til fritidsbustad. Men han er ikkje imponert over renovasjonsordninga for slike bustadar. Før blei søppelet henta kvar veke, no har prisen gått betrakteleg opp og vedkommande har fått informasjon om hytterenovasjonsordninga.