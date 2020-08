Kjem med gode råd til foreldre

Mobbeomboda Aina og Mari-Kristine skal passe på at barnet ditt får ein god skulestart

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg deler på jobben som mobbeombod for alle barn og unge i Vestland. Det er ekstra viktig for dei å vere synlege no i starten av eit nytt skuleår.