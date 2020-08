– Det vil vere ei betre løysing for dei som allereie har lite frå før

Nyheter

– For cirka eitt år sidan diskuterte rådet, i tidlegare Selje kommune, moglegheitene for å legge til rette for betaling av kommunale avgifter og eigedomsskatt slik at ein kunne få betale desse i månadlege avdrag, i staden for at ein får ei stor rekning kvartalsvis, seier Kvame Hansen i ein e-post til administrasjonen i Stad kommune.