Kommunen vil ikkje ta over ansvaret for vegen til skisenteret

Nyheter

– Oppmodinga frå Harpefossen hyttegrend om å overta vegen vert, på bakgrunn av ei heilskapsvurdering, ikkje imøtekomen, skriv kommunedirektøren i sitt framlegg til vedtak.

Samstundes rår kommunedirektøren til a administrasjonen blir beden om å gå i dialog med arpefossen hyttegrend og Harpefossen skisenter, med sikte på å etablere eit samarbeid rundt driftaa av Furehogvegen.

– Kommunen si involvering skjer på grunnlag av at vegen har verdi for ålmenta sin tilgang til friluftsområde.

Furehogvegen er ein om lag 1.900 meter lang veg som vart bygd i 2006-2007 som hovudtilkomst til det nye skianlegget på Furehogane, samt tilkost til dei nye utbyggingsområda for fritifshytter.

Harpefossen hyttegrend har stått for både opparbeidinga og seinare drifting av Furehovegen. Dei har no sett fram ei oppmoding til Stad kommune om å overta denne vegen på bakgrunn av ingåtte avtalar. Det vert også vist til at vegen er open for alle, og at det difor er urimeleg at det berre er hytteeigarane som skal ha kostnad og ansvar med drifta av vegen.

Stad kommune har nytta advokatfirmaet Harris AS for ei juridisk vurdering av om kommunen har plikt til å overta Furehogvegen. Vurderinga slår fast at Stad kommune ikkje har ei juridisk plikt til å overta driftsansvaret for vegen.

– Om kommunen kan ha eit uformelt eller moralsk ansvar til å bidra saman med til dømes Harpefossen hyttegrend, grunneigarar og ålmenta, er ei anna side av saka, skriv kommunedirektøren i si tilråding.

Administrasjonen meiner det bør vurderast om kommunen kan eller skal bidra inn i eit spleiselag knytt til drifta av vegen, saman med dei andre aktørane og interessentane. Dette fordi vegen endar i eit populært og viktig utfarts- og friluftsområde ikkje berre vinterstid, men også sommarstid.

Kommunedirektøren skriv at ei kommunal overtaking av Furehogvegen vil innebere ei vesentleg auke i driftskostnadane knytt til vegdrift. Dagens budsjett på 11,4 millionar kroner er ikkje tilstrekkeleg til å drifte dei vegane som ein per i dag har ansvar for, og utan investeringsmidlar til asfalterimng og oppgradering, vil den generelle vegstandarden vere falland.

Saka skal handsamast av utval for areal og eigedom i deira møte 1. september.