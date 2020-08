Korona-oppdateringar og politikk vart mest lest denne veka

Nyheter

Den mest leste saka denne veka var at nærmare 40 personar var sat i karantene.

Og toppsaka var på ingen måte den einaste korona-relaterte saka som var godt lest. Både at ein familie måtte i karantene etter nytt smittetilfelle og at bil etter bil kom til testområdet var veka sine to nest mest leste saker.

Også korona-saka om at to utanlandske arbeidarar testa positivt vart godt lest.

Etter korona-nyheitene var eit lesarinnlegg av Herdis Holvik den mest leste saka. Lesarinnlegget «Har Kinn kommune framleis ein varaordførar?» kan du lese her.

Andre politiske saker som engasjerte var at Ap, H og V reduserer varaordførar sin stillingsprosent, lager nye utval og vil realisere kysten sitt potensial og at leiaren i Kinn Senterparti, Nils Myklebust, reagerte sterkt på nyheitene dei nye samarbeidspartia kom med tysdag kveld.