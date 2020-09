Seier nei til at oppdrettarane skal få flytte anlegget sitt hit

Fylkesmannen kan ikkje sjå at Kinn kommune har sannsynleggjort at fordelane ved å flytte akvakulturanlegget til Troland Lakseoppdrett, Langøylaks og Austevoll Melaks frå Husevågøy til Bleket er større enn ulempene. Dei seier derfor nei til dispensasjonen som er gitt og ber om at vedtaket blir gjort om.